Reacción de la Señorita Colombia al recibir un piropo callejero se ha vuelto viral

La hermosa caleña registró el momento en video que publicó en Twitter y su cara al recibir el inesperado cumplido ya cuenta con cerca de 28 mil reproducciones.

¿Usted qué reacción tiene al recibir un piropo callejero? Pues la de Gabriela Tafur se ha vuelto viral en redes sociales. La actual Señorita Colombia se encontraba de caminata nocturna cuando un hombre hizo un comentario sobre su belleza al pasar junto a ella.

"Qué flaca tan divina", dijo el sujeto a lo que Gabriela, quien sonreía mientras caminaba, cambió la expresión de su rostro torciendo un poco el gesto de su boca y su mirada, al parecer, sorprendida e incómoda.





Mi cara cuando: piropo callejero. (Pónganle volumen) pic.twitter.com/eBJPEZ7NIv — Gabriela Tafur (@GabrielaTafur) January 5, 2019