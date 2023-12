Yo me llamo Carín León fue recibido entre abrazos y felicidad en su pueblo natal: "Es mi familia"

En medio de una fiesta en Piedecuesta, Santander, recibieron a Juan Parra, el joven cantante que conquistó al jurado y a los televidentes de Caracol Televisión como el doble perfecto de Carín León en Yo me llamo.



Con muchos abrazos y como si se tratara de un triunfo nacional, hubo fiesta en Piedecuesta para recibir a su hijo natal.

“La verdad no me esperaba este bonito recibimiento. Lo recibo con mucho cariño, con mucha fuerza y corazón, porque es mi gente, mi familia colombiana”, expresó el ganador de Yo me llamo.

“Siempre lo dije, es un muchacho muy joven, con un talento espectacular, maravilloso y créame que nosotros estamos muy felices. Es como si el triunfo fuera nuestro también”, anotó Julián del Castillo, amigo de Juan Parra.



Decenas de personas lo esperaron para darle un gran abrazo y decirle que noche a noche lo apoyaron en Yo me llamo, concurso que tuvo la más alta exigencia.

“Conocemos el proceso de él. Muy juicioso, muy estudioso, siempre confía en él. Las cosas se fueron dando como yo las pensaba”, dijo David Delgado, tío del imitador.

La caravana que recibió a Yo me llamo Carín León en Piedecuesta recorrió las principales calles del municipio y terminó con una celebración en el parque principal como el mejor regalo de Navidad.