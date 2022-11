Reconocida DJ de Cali golpeó a azafata de Avianca y le dejó un chichón

Se llama Camila Gutierrez, DJ de Cali.

Hoy en el Aeropuerto El dorado, ebria, confundió Latam aerolínea en la que volaría, con @Avianca. Quiso entrar a la fuerza, la señorita no la dejó,le dio un cabezazo y le produjo convulsiones.

No más “Usted no sabe quién soy yo”. pic.twitter.com/PBHboKHkW8