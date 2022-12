Reconocida modelo Rachel Kaitlyn murió justo para la primera Navidad de su bebé

La modelo e influenciadora del Reino Unido Rachel Mee, mejor conocida en las redes sociales como Rachel Kaitlyn, murió el pasado domingo, 18 de diciembre de 2022, según confirmó su amiga Claire Robinson a través de una publicación en GoFundMe.

La modelo Rachel Mee, quien contaba con más de 42.000 seguidores en Instagram y también era creadora de contenido y bailarina en OnlyFans, “lamentablemente perdió su batalla con las presiones de este mundo”, de acuerdo con su amiga Claire. Falleció justo para la primera Navidad de su bebé, Kyro.

“Esta Navidad será la primera de Kyro y devastadoramente su mamá no estará allí, todos estamos muy tristes con esta devastadora noticia de cómo este mundo le ha fallado a una niña tan hermosa. Y cómo sintió que no tenía otra opción para no estar más aquí. Dejando atrás a su hermoso hijito, a quien adoraba con todo su corazón”, dice Claire en la publicación de GoFundMe .

Claire insistió en que “desafortunadamente este mundo le ha fallado a otra hermosa persona con las presiones de la vida”, lo cual sugiere que la modelo Rachel Mee habría acabado con su propia vida.

“Creemos que podemos recaudar algunos fondos para el futuro de Kyro solo para quitarle un poco de estrés a la familia de Rachel y ayudar de alguna manera. O incluso para darle a Kyro una pequeña ventaja en la vida recaudando algunos fondos en memoria de su hermosa mamá”, agrega la amiga de Rachel.

La muerte de Rachel Mee, una joven modelo de 25 años, causó conmoción y, a través de sus redes sociales, seguidores, colegas y amigos lamentaron su pronta partida.

“Lo lamento, mi corazón está roto, esto no es justo. Te amaré por siempre, bebita”, comentó, por ejemplo, la también modelo Megan Jade-Mae Clark.