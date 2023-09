Reconocido actor de La casa de papel arremetió contra Shakira: “Qué pereza das”

Jaime Lorente López, un reconocido actor que ha aparecido en algunas de las series más vistas de Netflix, utilizó sus redes sociales para demostrar el poco cariño que siente por Shakira.



En su cuenta de X, el actor criticó fuertemente a la cantante nacida en Barranquilla. “Qué pereza das, Shakira”, escribió en un mensaje publicado el 24 de septiembre de 2023.

Que pereza das shakira — Jaime Lorente López (@jaimelorente) September 24, 2023

En otro trino, pero con fecha de enero de 2023, el actor también la emprendió con Shakira, haciendo referencia al lío que la colombiana enfrenta contra el fisco español.

“Shakira está a 2 millones de ganar lo que le debe a Hacienda”, trinó en ese entonces el actor.

Como era de esperarse, algunos internautas criticaron al actor, pero otros compartieron su opinión.

"Tuve que googlear para saber quién era este personaje", "Españolete llorón", "Pereza y lástima, sigue sangrando por la herida", "Muy triste leer esto", "Como colombiano, debo decir que estoy de acuerdo contigo", "Siempre me caíste mal y ahora me caes peor", manifestaron algunos usuarios de X.

Más críticas a Shakira

El más reciente lanzamiento musical de Shakira llamado El Jefe tiene como tema central la explotación laboral, además de la migración y algunos detalles de su separación de Gerard Piqué. Sin embargo, algunas personas que han trabajado para la colombiana han dado declaraciones que dejan la dejan mal parada.

Tras el estreno de su canción, dedicada a la niñera de sus hijos, una mujer que aseguró haber trabajado para Shakira la calificó de "tacaña" . A esas palabras ahora se suman las declaraciones de un hombre identificado como Álex, quien asegura trabajó como bailarín durante la grabación del video de Monotonía.

Este bailarín habló en el programa de entretenimiento español Y ahora son soles, en el que reveló las exigencias que tuvieron él y sus compañeros por parte de la cantante y su equipo, así como el sueldo que recibió por la jornada de trabajo.

En primera medida, Álex señaló que tuvo una jornada de 8 horas en la grabación de video, pero le pareció que el pago por esto había sido poco. "Por ocho horas de trabajo cobramos 55 euros y, la verdad, fue una jornada bastante complicada", aseguró. En Colombia, 55 euros equivalen a 235.000 pesos.

Pero estas no fueron las declaraciones más fuertes que dio el bailarín. Álex habló de algunas de las condiciones que le pidieron a él y al resto del equipo que trabajaría en el videoclip con respecto al trato que debían tener con la colombiana.

Casualmente, el pedido fue que no se acercaran a Shakira. "Nos decían que no podíamos mirarla a la cara, en ningún momento podríamos mirarle... nos decían que no podíamos hablar con ella directamente", sostuvo.