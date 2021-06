Reconocido actor de telenovelas rechaza vacuna contra el COVID y dice que esta es una “porquería”

El reconocido actor de telenovelas Juan Soler, de 55 años, está recientemente en el ojo del huracán por sus explosivas razones por las que se niega a vacunarse contra el COVID-19, sumándose al rechazo de otras personalidades a recibir el biológico, el cual le hace frente al virus que ha cobrado millones de vidas en el mundo.

En entrevista con el programa ‘Hoy’ de Televisa se despachó contra el Gobierno argentino por las restricciones que no le permiten viajar en estos momentos para conocer a su nieta.

“No sabes si puedes entrar y después salir de nuevo. Quitaron todas las aerolíneas, entonces hay solo una que es un desastre. Entonces sí, no he podido conocer a mi nieta todavía”, manifestó el intérprete de producciones como ‘Rubí’.

Frente a la vacunación contra el COVID, expresó:

“Prefiero no hablar del tema porque luego les voy a decir que no se vacunen, que una porquería (la vacuna), que todo es una mentira”.

Sus declaraciones no cayeron bien entre la audiencia, que lo cuestionó duramente en redes sociales e incluso algunos han arremetido contra el programa que publicó la entrevista en la plataforma YouTube.