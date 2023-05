Reconocimiento a Jorge Velosa: prestigiosa universidad le entregó el título de honoris causa

El maestro Jorge Velosa ahora tiene un nuevo título que exalta su gran trabajo por la cultura y las tradiciones del país. Con su música de carranga ha engrandecido las vivencias campesinas de Colombia.

En la tierra del hombre de la cucharita de hueso, el maestro de las letras que se hicieron carranga, el padre de una cultura y tradiciones de Boyacá, Jorge Velosa recibió su título como 'Doctor Honoris Causa en Lenguaje y Cultura' por parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Su inspiración la agradeció a los campesinos de esta tierra y a quienes luchan día a día en los campos de Colombia, reconociendo en ellos el temple y la pujanza.

"Que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir, pero también resumiendo un poquito lo que dije es de no haber vivido en el campo, entre ellos, que me dieron la vida y todo lo que soy como también lo dice la canción, buenos días campesinos, pues no existiría lo que estoy haciendo", expresó Jorge Velosa.

El cantautor colombiano recibe este título como respuesta a los más de 50 años de su carrera musical por ser referente y tema para la docencia y la investigación en diferentes contextos. La paz, es una de estos.

Jorge Velosa compartió que: “como dijo el armadillo, hablando siempre a su modo, que la paz es como el pan, la paz es buena con todo".

En este reconocimiento no podía faltar la carranga.

"Es un honor para la gloriosa UPTC tener al maestro Jorge Velosa recibiendo ese doctorado honoris causa", manifestó Enrique Vera López, rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Por otro lado, Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá, expresó que "nos sentimos muy orgullosos, muy felices de que una persona con calidad, pero sobre todo con el conocimiento y con la forma de transmitir ese conocimiento a los colombianos reciba este título".

El cantautor colombiano, ahora doctor honoris causa, fue claro en decir, que “si tiene que escoger, siempre preferirá que le digan el maestro Jorge Velosa”.