Regresa Voy por ti, juega por mí, el programa que busca ayudar a niños de escasos recursos

El próximo lunes festivo, 21 de agosto de 2023, a Caracol Televisión llegará una nueva edición de Voy por ti, juega por mí, programa que, en apoyo con Unicef, busca recaudar fondos para niños, niñas y adolescentes de escasos recursos de Colombia. Santiago Cruz es uno de los padrinos.

Voy por ti, juega por mí es solidaridad, unión y generosidad.

“Todos tenemos que colaborar de alguna manera para salir adelante. Esto no se trata de solo niños, niñas o juventud, se trata de todos”, indicó Santiago Cruz.

El programa de Caracol Televisión y Unicef piensa en los demás, en los necesitados y en quienes les hace falta un empujoncito de ayuda en situaciones difíciles.

“La gente va a entrar a ayudar a Unicef. Pueden llamar al 018000 417555 y lo pueden hacer desde ya para donar, ya sea una donación única o una mensualidad”, agregó el cantante ibaguereño.

Luego de donar, las personas recibirán un código de acceso con el que podrán elegir a un amigo de la niñez, que puede ser Carolina Soto, Pilar Schmitt, Camilo Cifuentes o Santiago Cruz, y ganar grandes premios, inclusive un carro 0 kilómetros.

Santiago Cruz, por ejemplo, ya sabe qué tipo de pruebas le favorecen y cuáles no.

“Como que me pongan a comer cosas raras no sería tan chévere, ojalá que algunos con habilidades físicas estén a la altura del concurso y del televidente que me escoja”, agregó.

Diversión mientras se ayuda a una buena causa en temas como educación, salud mental, habilidades para la vida y nutrición.