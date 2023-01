Réplica de la primera casa de Pelé recibe numerosas visitas: "Siento que él está pasando por aquí"

Durante los últimos días, en Tres Corazones, el municipio donde el rey Pelé paso sus primeros años de vida, se ha vuelto un sitio de peregrinación. Varios fanáticos de la leyenda del fútbol viajan allí buscando una conexión con el fallecido futbolista.



Uno de ellos, Adelcio Sobrinho, expresó que deseaba “sentir el alma de Pelé, porque no pudimos verlo en persona, no tuvimos la oportunidad de estar cerca de él. Pero estando aquí se me puso la piel de gallina, de alguna manera Pelé está pasando por aquí".

Para los habitantes de Tres Corazones, Pelé es su gran orgullo y es más que un exjugador.

"Pelé representa la lucha del pueblo negro y pobre que salió de una situación de sencillez y humildad y conquistó el mundo. Entonces es un ejemplo para los jóvenes", comentó Alex Adao, sacerdote.

La casa de Pelé no es la original, es un réplica que fue construida con base en las memorias de su madre, pero la mantiene la municipalidad de Tres Corazones que espera que sigan llegando más visitantes para conocer sobre la vida del rey.