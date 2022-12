Representantes de Shakira niegan copia de canción

"A Shakira le presentó `Loca con su tíguere' (el merenguero dominicano) El Cata. No tenía conocimiento de que hubieran participantes adicionales en la canción y la demanda no fue dirigida a ella personalmente", dijo una vocera de la artista dos días después de que un juez federal en Nueva York dictaminara que "Loca" violó los derechos de autor del compositor dominicano Ramón Arias Vásquez, quien escribió "Loca con su tíguere" en 1996.

Sony/ATV, la disquera de Shakira, también defendió a la artista diciendo que ella no cometió ninguna infracción.

En una declaración enviada a la agencia AP, la disquera dijo que Shakira ni siquiera fue demandada en la batalla judicial y que está en desacuerdo con la decisión del juez federal Alvin Hellerstein.

La sentencia sí afecta a Eduard Edwin Bello Pou, más conocido como "El Cata", a quien el magistrado acusa de haber copiado la canción de Arias Vásquez con una versión de "Loca con su tíguere" lanzada en el verano de 2007.

La canción "Loca" de Shakira se basa en la versión de "El Cata" e hizo parte de su álbum de 2010 "Sale el Sol". Esa producción incluía dos versiones del tema del merenguero dominicano, una en inglés y otra en español. "El Cata" grabó con Shakira la popular versión en español.