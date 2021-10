Residente dice que J Balvin “lo llamó llorando” para que bajara el video en el que lo criticó

Residente escribió otro capítulo en la polémica con J Balvin . El rapero puertorriqueño subió un video a su cuenta de Instagram en el que criticó los valores del artista colombiano, mismo al que tildó de "falso".

“José, vi que subiste mercancía, así como si fueras el más capo. Dile a tu viejo que, en vez de estarte comparando con economistas, que te enseñe valores, no todo en la vida es negocio. También existe la honestidad y lealtad, esa esa que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes cuando te treparon la carrera al cielo, los mandas al carajo”, dijo Residente.

Además, el puertorriqueño reveló que Balvin supuestamente lo llamó llorando para que borrara el primer video, el mismo en el que lo criticó por pedir un boicot a los Grammy.

“Está tener compasión por los demás, esa misma que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video y me pediste que por favor lo bajara y lo bajé, cabrón. Llamaste a todo el mundo para que me buscaran. Por WhatsApp me dijiste ‘falso’ y en redes me escribes ‘respeto tu opinión’”, agregó el fundador de Calle 13.

Incuso, el rapero fue más allá y afirmó que el cantante colombiano carece de talento.

“Tengo que admitir que tienes un solo talento: tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento. Al final de la llamada decidimos no poner nada y subes una foto asumiendo tu rol de vendedor de hot dogs”, expresó Residente.

Vea las declaraciones completas del exintegrante de Calle 13.