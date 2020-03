Residente hizo un vivo en Instagram, habló con reconocida cantante y no supo quién era

Ella solo se dejó ver como una fan más del exlíder de Calle 13 y hasta lo felicitó por su última canción 'René'.

La insólita conversación entre Residente y la argentina Tini Stoessel, novia del colombiano Sebastián Yatra, ocurrió durante las transmisiones en vivo que ha estado haciendo el puertorriqueño durante el confinamiento por el COVID-19.

Aunque inicialmente seguidores de los artistas creyeron que se trataba de un dueto, quedaron sorprendidos al escuchar las preguntas del boricua que daban cuenta que desconocía a su colega.

“Esto es muy gracioso, me llamo Tini, no sé si me conocés. Pero vivo en Argentina y sos muy crack. Fue muy cool la última canción que lanzaste. La escuché mucho. Felicitaciones”, comenzó diciendo Tini recostada en un sillón. A lo que René respondió "¿Tú nombre es Tini?”.

Rene unió a Tini a su live y el no la conocía y Tini ni se gastó en decirle que era una cantante mega famosa, estaba en modo fan ksjsks la amo

“Si, Martina. Me dicen Tini y soy de Argentina”, dijo la intérprete de ‘Fresa’ y otras canciones en las que ha compartido con artistas como Greeicy Rendón, Mau y Ricky, Karol G y Lalo Ebrat, por mencionar algunos.

"¿Y cantas? ¿Qué música cantas?", decía René sin prestar atención a comentarios de seguidores que trataban de ayudarlo a reconocerla. Mientras, Tini respondía con humildad "canto un poco de todo, reggaetón, baladas".

Al final, terminaron hablando sobre la importancia de respetar el aislamiento social.