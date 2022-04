Residente y sus lujosas exigencias para dar un concierto en Perú

Rene Pérez Joglar, rapero conocido como Residente, ha sido tendencia en redes sociales tras las numerosas pullas que ha lanzado en contra de J Balvin. La última canción del artista incluye numerosos insultos hacia el cantante paisa.

En esta oportunidad, Residente ha dado de qué hablar no por la polémica con J Balvin, sino porque se conocieron en redes sociales algunas demandas que hizo para dar un concierto en Perú en 2010. La numerosas peticiones de René dejaron boquiabiertos a los organizadores de dicho evento.

Publicidad

Durante una entrevista en un canal de YouTube, César Ramos, dueño de la productora 'Masterlive' en Perú, comentó que el puertorriqueño exigió la mejor suite presidencial del país, además de carros blindados, entre otras cosas "difíciles de conseguir".

Aunque Ramos cumplió al pie de la letra cada petición del artista, no dejó de sorprenderse por dichas exigencias.

Publicidad

"Me acuerdo que pedía muchas cosas que no esperaba. Me agarró de sorpresa porque no lo esperaba de Residente. Esperaba pedidos más ‘tranquis’ y luego me pidió cosas más difíciles de conseguir", dijo Ramos.

Y es que vale la pena recordar que Residente ha señalado en diferentes oportunidades a J Balvin de presumir su dinero y de no tener sencillez.

Publicidad

"Quién diría que con lo que predica Residente, sea tan especial", "Tanta humildad que hace creer" y "Residente es el más hipócrita de todos y doble cara", fueron algunas reacciones en redes sociales.