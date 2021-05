Contundente respuesta de Aída Victoria Merlano a usuario que le faltó al respeto

Aída Victoria, la hija de la excongresista Aída Merlano, volvió a dar de qué hablar tras responderle contundentemente a un usuario de Instagram que le faltó al respeto.

Ocurrió en las últimas horas durante una ronda de preguntas, actividad frecuente que hacen los internautas en esta red social.

Muy a su estilo, la joven dijo sentirse tranquila y sin pena alguna por ser quien es.

“Me encanta sentirme dueña de mí misma, me encanta no avergonzarme de lo que siento, me permito sentir, me encanta poder gritar a los 4 vientos quién yo soy sin sentir pena alguna y, sobre todo, me encanta que pendejos como tú no sean quienes ponen las reglas de mi vida”, dijo en video Aída Victoria.

A principios de año, Aída Victoria anunció que se casaría Lumar Alonso y la boda sería en Venezuela, en donde está presa su mamá. Una noticia que causó revuelo.