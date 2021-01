La "empalagosa" respuesta de Camilo a su papá cuando lo felicitó por estar con Evaluna

La relación entre el cantante Camilo Echeverry y su esposa Evaluna Montaner siempre enfrenta a críticos y seguidores.

En esta ocasión, fue el artista el que dio pie a todo tipo de comentarios luego de contar en Twitter que había tenido una charla con su papá.

“Mi papá me llamó ayer a felicitarme por la mujer que había elegido para mi vida y me pareció precioso, pero tuve que decirle que fue ella la que me eligió a mí”, trinó el intérprete de populares temas como ‘Vida de Rico’ y ‘Por primera vez’.

Mi papá me llamó ayer a felicitarme por la mujer que había elegido para mi vida... Y me pareció precioso, pero tuve que decirle que fue ella la que me eligió a mí... — Camilo (@CamiloMusica) January 12, 2021

Las reacciones no se hicieron esperar. De inmediato hubo quienes destacaron su amor y respeto, mientras otros lo llamaron “empalagoso”.

“Ambos se eligieron, fueron ambos muy afortunados. Super por usted y por ella. Ojalá todos tengamos la dicha de encontrar personas recíprocas en una relación. La buena parcero”, escribió el usuario Sebastián Fernández.

Ambos se eligieron, fueron ambos muy afortunados. Súper por usted y por ella en el mismo sentido. Ojalá todos tengamos la dicha de encontrar personas recíprocas en una relación. La te buena parcero. — Sebastian Fernandez (@sebas_fdez26) January 12, 2021

Sin embargo, otros hasta le pidieron que destacara otras cosas. “Me gustaría que hablaras de otros logros. Hablas como si fuera lo único que hubieses hecho bien”, respondió Daniela Sandoval.