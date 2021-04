Contundente respuesta de Luisa Fernanda W a Silvestre Dangond por burlas sobre Pipe Bueno

La polémica surgió tras una transmisión en vivo que realizó el cantante vallenato Silvestre Dangond en la que, entre otras cosas, se refirió a su maquillaje durante un evento. En ese momento soltó la perla que decepcionó a Luisa Fernanda W y sus seguidores: “ni si me hubiera cogido la muchacha esa que dejó a Pipe Bueno acabado”.

(Puede leer: La contundente respuesta de Karoll Márquez cuando le preguntaron si era gay )

El video del artista no tardó en volverse viral con todo tipo de comentarios y fue en un perfil de Instagram dedicado a compartir contenido sobre famosos que la influencer paisa respondió contundentemente.

“Hace algunos días, Silvestre Dangond fue blanco de críticas por mencionar a Luisa Fernanda W en un live, diciendo lo siguiente: 'También quiero felicitar al que me maquilló ese día, joda, qué llevadera... Yo jarto de empanada y me veía llevado ese día, como si me hubiera cogido la muchacha esa que dejó a Pipe Bueno acabado. ¿Cómo es que se llama?', fueron las palabras completas del cantante. ¿Qué opinan?”, escribieron en la cuenta ‘Rastreando Famosos’.

Y fue allí mismo que la paisa dejó un reflexivo mensaje: “Sin palabras. A la gente se le olvida que soy un ser humano, y que de una u otra manera duele ver tanto bullying, pero bueno… que más se puede hacer. Saludos”.

Publicidad

De inmediato, su réplica recibió cientos de ‘Me gusta’ y mensajes de apoyo.

Cabe recordar que hace varias semanas los padres del pequeño Máximo han sido blanco de críticas porque aseguran que Luisa Fernanda tiene “mala mano” , a lo que tanto ella como Pipe Bueno han respondido con indignación.