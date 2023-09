Restaurante de Bad Bunny en Miami enfrentaría demanda por agresión a un comensal

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, es uno de los más importantes artistas urbanos del momento. Pero además de la música, el cantante se ha hecho famoso por otros emprendimientos, como su restaurante en Miami.

El negocio del puertorriqueño se llama Gekko y actualmente estaría enfrentando una fuerte demanda. Según se conoció recientemente, un empresario habría denunciado al negocio del cantante porque, aparentemente, el equipo de seguridad del restaurante lo agredió físicamente.

Gabriel Barajas fue el empresario mexicoamericano que denunció haber sido golpeado en el restaurante de Bad Bunny por el equipo de seguridad del lugar. El hombre habló con Telemundo y afirmó que todo ocurrió el pasado 12 de agosto cuando fue a Gekko para celebrar el cumpleaños de su hija.

Según su explicación, todo sucedió porque, ese mismo día, al restaurante de Bad Bunny acudieron estrellas como Anuel AA, David Beckham con su esposa Victoria, Lionel Messi con su esposa Antonela Roccuzzo y otros tres famosos jugadores de fútbol.

Algunas de las personas que acompañaban a Barajas en la celebración de cumpleaños de su hija quisieron tomarse fotos con los famosos y eso provocó el incidente.

En un primer momento, el equipo de seguridad de las celebridades alertó al restaurante que las personas querían fotografiarlos, pero después la situación se intensificó.

Barajas señaló que sus invitados solo tomaban fotos del cumpleaños, pero que las celebridades creyeron que era a ellos.

“Llega el de seguridad, le avienta la mano y le dice 'no más fotos, no videos' y a eso le suma que el socio de Bad Bunny le dice a mi amigo que lo tiene que seguir y cuando mi amigo está caminando detrás de él, seguridad lo agarra por el cuello y lo intenta ahorcar”, aseguró.

El empresario señaló que intentó defender a su amigo de las agresiones del equipo de seguridad, pero en ese momento recibió un golpe en la cara. “Me pudo haber matado, fue un golpe muy bien dado, me da un poco más arriba y me mata”, señaló el demandante.

Por esta situación, el empresario decidió realizar una demanda civil contra el restaurante de Bad Bunny, alegando agresión y negligencia.

Ante esta denuncia, el cantante puertorriqueño no se ha pronunciado, pero desde el restaurante Gekko sí se defendieron y señalaron que quien agredió al empresario no hacía parte del personal del negocio, sino del equipo de seguridad de las celebridades.