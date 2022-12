Retiran Django Unchained de cines chinos por “razones técnicas”

El debut previsto este jueves en los cines chinos de la película de Quentin Tarantino "Django Unchained" fue cancelado en el último minuto por "razones técnicas", según justificaron las salas de proyección del país asiático.

Así lo anunciaban los cines Huayi Brothers a través de su cuenta de microblog en Weibo, el Twitter chino, mientras algunos usuarios de la popular red social añadían que el filme llegó a ser proyectado alrededor de un minuto, antes de que desapareciera de la pantalla.

"Después de empezar, ¡se paró!", señala el internauta Xue Yi Dao, quien agrega que algunos empleados del cine entraron entonces en la sala y explicaron que los censores habían decidido retrasar su proyección.

Según la agencia oficial Xinhua, la cadena de cines de Shanghái "Ultimate Movie Experience (UME)" confirma que suspendió la emisión de la producción de Tarantino en sus salas, así como la venta de las entradas.

La cadena asevera que se devolverá el dinero a las personas que ya hayan comprado sus billetes, o se intercambiarán por entradas para otras películas, ya que se desconoce cuándo se lanzará la cinta, si llega a emitirse.

Así mismo, un comunicado publicado en Mtime.com, una popular página web de cine y venta de entradas, apunta que las salas de todo el país recibieron la orden de cancelación por parte del importador de la película, China Film Group Corporation.

No se trata del primer incidente que acarrea la proyección del oscarizado "espaguetti western" de Tarantino en China. Ayer, varias publicaciones ya hicieron eco de que la película no se proyectaría íntegramente, y que varias escenas serían cortadas por la censura.

En concreto, algunos usuarios de Weibo aluden hoy a que la razón real de la suspensión del estreno en China, convertida ya en el mayor mercado internacional de producciones de Hollywood, es la escena de un desnudo frontal masculino, y no el tono violento del filme.

Todas las películas que se emiten en China son sometidas antes al escrutinio del aparato censor del régimen, que decide si rechazarlas, emitirlas íntegramente o eliminar alguna escena, normalmente relacionada con sexo o violencia.

La última opción fue el caso de Skyfall, que ha recaudado gran éxito entre el público chino prescindiendo de la parte en la que James Bond asesina a un guardia de seguridad en Shanghái.

No obstante, la película de Tarantino se vende desde hace meses -sin censuras- en la mayoría de las numerosas tiendas de DVD del país, tal y como aseguran los usuarios de las redes sociales.

Pekín (China)