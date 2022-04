Retuvieron a Yina Calderón en aeropuerto de Cuba: "Pensaron que llevaba droga en la cola"

Mediante su cuenta de Instagram, Yina Calderón reveló un incómodo momento que vivió durante un viaje a Cuba al que fue en compañía de su hermana y otra joven. La empresaria dice que en el aeropuerto pensaron que ella levaba droga en los glúteos.

"Pasa que llegué a Cuba contenta, amañada, nuevo horizonte, nuevas cosas, nuevas situaciones, cuando de pronto me pasan por todos los filtros y me dicen... venga para acá, pase por rayos X", afirmó la joven.

Publicidad

Agregó: "Pasé por rayos X y, como ustedes saben que sufrí de los biopolímeros, obvio me salieron una mano de bolitas en la cola. Esos agentes de una vez pensaron que yo traía droga en la cola y me la montaron. Me dijeron que yo traía droga y yo les expliqué que eran los biopolímeros y me tocó mostrarle la cicatriz".

Yina Calderón también informó que el personal del aeropuerto la obligó a quitarse la faja que llevaba puesta para realizarle una inspección.

Publicidad

"Imagínense, la faja de marcación. Casi la rompen. O sea, nos vieron cara de mulas a mi hermana y a mí, porque mi otra compañera de viaje pasó como si nada", expresó.

Tras las revisiones por las que tuvieron que pasar la influenciadora y su hermana, finalmente les dijeron que se podían ir. Sin embargo, otro uniformado del país le llamó la atención de nuevo y le preguntó si había probado droga.

Publicidad

"Yo le dije que no y volvió a preguntarme qué tenía en la cola (...) Así que si usted sufre de biopolímeros y piensa venir a Cuba, piénselo dos veces", concluyó Yina Calderón.