Revelan más fotos de Karol G editadas por la revista GQ: “Se ve hasta ahumada”

En redes sociales se han conocido más de las fotos de Karol G para la revista GQ, luego de la polémica por la edición que esa publicación les hizo a las imágenes de la artista colombiana. La cantante no se quedó callada y manifestó su inconformidad, pues no se sintió representada.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje. Se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribió.

Karol G dejó en evidencia que le había expresado a la revista que no estaba de acuerdo con los retoques, pero aun así decidieron publicar a pesar del descontento que generó esta situación en la artista.

“Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, señaló.

Precisamente, se conocieron más de las fotos que le habrían tomado a la cantante, pero que también parece que fueron editadas.

“Se ve hasta ahumada la pobre Karol😢😢😢Ella es hermosa y muy conforme con su cuerpo, no entiendo para qué hicieron todo esto”, escribió una fan de la intérprete de ‘Tusa’.

Lo que no imaginó Karol G fue la gran repercusión que generaría el tema, especialmente, en internet. El respaldo que le han manifestado es enorme. Incluso una actriz ganadora del Óscar aplaudió sus palabras.

“Estoy tan feliz de que @karolg esté creando conciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo. El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies”, comentó Jamie Lee Curtis, ganadora del premio de la Academia a mejor actriz de reparto por su papel en la cinta ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’.

Karol G ha construido a pulso su imagen, reconoce que a veces luce muy 'fit' y otras veces no. Durante su carrera artística, ha sido blanco de críticas por su figura, su forma de vestir e incluso su forma de hablar, según dijo en una entrevista; sin embargo, hace el esfuerzo por no darles mucha importancia a esos comentarios y transmitir ejemplo a las nuevas generaciones de amor propio.