Reviven canción que le escribió David Grohl a Taylor Hawkins cuando el baterista estuvo en coma

En medio de la avalancha de mensajes por la muerte de Taylor Hawkins , baterista de Foo Fighters, en Bogotá, previo a su presentación en el Festival Estéreo Picnic, sus seguidores revivieron la emotiva canción que el vocalista del grupo David Grohl le escribió a Taylor cuando estuvo en coma por una sobredosis.

En una entrevista, Grohl habló sobre el tema llamado 'On The Mend'. "Es sobre Taylor. Nunca he dicho que habla de él. Para nada. Es una canción de amor para un buen amigo moribundo. La puse en el disco y pensé ‘va a pensar que es sobre él’. Pero nunca jamás hemos llegado a hablar del tema".

Publicidad

“On the mend” la canción que Dave le hizo a Taylor cuando estuvo apunto de morir 💔💔💔💔 pic.twitter.com/dEKLlfgyHC — Jadichi (@nadia_jadiye) March 26, 2022

La canción hace parte del álbum ‘In Your Honor’, lanzado en 2005.

Publicidad

El episodio de sobredosis de Taylor por heroína ocurrió en 2001. Estuvo en coma durante dos semanas.

La amistad de los músicos se remonta a 1997, año en el que se conocieron. En una entrevista con una emisora en 2021, Grohl describió su primer encuentro con Hawkins y la manera en que lo convenció de unirse a la banda.

Publicidad

"Dije: '¡Vaya, eres mi gemelo o mi espíritu animal, o mi mejor amigo!', en los primeros 10 segundos de conocerlo".

"Y por supuesto lo había visto tocar la batería y pensé que era un baterista increíble", agregó.

Publicidad

"Cuando lo llamé y dije: 'Oye, estoy buscando a un baterista", él dijo 'Sabes que soy tu tipo'. Creo que tuvo que más que ver con nuestra relación personal que con algo musical".

David Grohl también sufrió la pérdida de un compañero de banda cuando en 1994, Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, se quitó la vida.

Publicidad

Tras confirmarse la muerte de Taylor Hawkins, la noche del viernes, Foo Fighters se pronunció con un emotivo mensaje: . "La familia de Foo Fighters está devastada por la trágica y reciente muerte de nuestro amado Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa nos acompañarán por siempre. Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia y pedimos que su privacidad sea tratada con el mayor de los respetos en esto momento tan difícil".

Publicidad

Los Foo Fighters celebraron el año pasado su 25º aniversario en una gira que había sido pospuesta por la pandemia, y produjeron más recientemente 'Studio 666', una película de terror y rock and roll.