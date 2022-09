Reviven foto del que sería el novio de Amparo Grisales

A sus 65 años, Amparo Grisales sigue llamando la atención en el mundo del entretenimiento. De hecho, en redes sociales revivieron una imágenes de quien sería su novio, pues en cuestiones de amor la artista se ha mantenido muy hermética.

La prensa del corazón ha reseñado que desde hace varios años Amparo Grisales mantiene un noviazgo con un nombre llamado Tommy, aparentemente brasileño, y que a pesar de la distancia ha sabido mantener la llama del amor encendida.

Publicidad

A propósito del tema, la protagonista de El Paseo 6 había dejado claro en el programa Yo Me Llamo que no estaba sola: “Todos piensan que yo no tengo marido, ¿acaso yo vivo montando en las redes? Yo tengo marido, novio, tengo un novio muy lindo”.

Tras la muerte de la reina Isabel II , en medio de chiste y chanza, Amparo Grisales fue tendencia, tema que aprovecharon los internautas para revivir una imagen en la que está muy acaramelada con quien sería su novio.

De hecho, en mayo Amparo Grisales estuvo de paseo en Tierra Bomba y publicó unas imágenes con Ernesto Calzadilla y otros amigos. En la tercera imagen de la siguiente publicación está quien sería el afortunado novio.

Publicidad

La diva de Colombia siempre dará de qué hablar.