Reviven video de J Balvin en el Show de las Estrellas “recibiendo la patadita de la buena suerte”

Ante la ausencia de J Balvin en redes sociales los últimos meses, un video compartido por su papá encendió la nostalgia de los fans. Se trata un momento al comienzo de su carrera cuando debutó en el Show de las Estrellas de Jorge Barón y recibió la respectiva "patadita de la buena suerte".

“JBalvin/Josecito. Siempre activo desde sus inicios. Acá recibiendo la 'patadita de la buena suerte' del mítico Jorge Baron TV. Puedo decir que ha sido el artista en la historia del reguetón colombiano que más presentaciones promocionales hizo en sus inicios, en colegios, discotecas, municipios, batallones, etc., lo cual es la base clave del éxito de un artista”, comentó Álvaro Osorio, papá de J Balvin.

“Qué humilde José yendo a ese programa! Fue hace tiempo, pero Balvin siempre fue un grande”, “tan lindo mi amor, siempre humilde”, fueron algunos de los comentarios que hicieron sus fans en la publicación.

“Nada es fácil ni se construye de la noche a la mañana. Es de lucha, persistencia, resistencia sin desfallecer. Ejemplo para las nuevas generaciones de artistas”, agregó Osorio.

Otros seguidores aprovecharon para expresarle a J Balvin que esperan pronto su regreso en la escena musical.

“¿Qué paso con José, por qué tanta ausencia?, sé que los artistas necesitan un tiempo para descansar, que se venga renovado y con nueva música. Sé que es necesario darse un tiempo”, manifestó una fan.

J Balvin explica razones de su ausencia en redes

En una entrevista reciente con Billboard el cantante colombiano se sinceró sobre por qué se tomó un tiempo de las redes sociales y qué viene en su carrera.

“Realmente en este momento me he centrado en mi familia. Dejé las redes sociales para estar conectada con mi realidad y con mi familia. Eso me ha enseñado mucho. Para vivir más en el presente. Obviamente, echo de menos a mis fans, pero, cuando sea el momento adecuado, volveré”, aseguró.

Cabe recordar que el artista se convirtió en padre en 2021 junto a la modelo argentina Valentina Ferrer.

Sobre los proyectos por venir manifestó: “He hecho música para pasar un buen rato como siempre, pero todavía no tengo un concepto o un álbum para hacer. Pero es porque quiero tener un concepto claro, diferente y fresco. Posiblemente en estos días, llega la musa y me llega el concepto, y de ahí nace un disco. Puede ser este año, puede ser el próximo”.