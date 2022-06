Reviven viejo video en el que un 'Superman' defiende a Shakira de un hombre infiel: ¿presagio?

Son múltiples los éxitos de Shakira en su carrera. Su música ha sido el himno de muchos en cuanto a desamor se trata y es por eso que, tras confirmarse su ruptura con Gerard Piqué, los fans le envían su cariño para así devolverle lo que ella les ha dado con su música.

Precisamente, sus seguidores han encontrado muchas coincidencias en una de sus canciones y videos más populares: ‘Te aviso, te anuncio’.

“¿Quién diría que una canción así volvería a ser relevante? Y no me malentiendan, lo digo por Piqué. Shakira, maestra, no la merecemos”, son algunos de los comentarios recientes que han hecho sus fans.

“Nunca pensé que doliera el amor así

Cuando se entierra en el medio de un no y un sí

Es un día ella y otro día yo

Me estás dejando sin corazón y cero de razón”, dice el primer verso del tema que hace parte de su álbum ‘Laundry Service’.

Además de hablar de desamor, hay otra coincidencia que no se les escapó a los fans.

“Hoy está canción le aplica al 100%, hasta que la rescata Superman. Fuerza y para adelante”, comentó una seguidora de la barranquillera.

Y es que en el video de ‘Te aviso, te anuncio’, luego de descubrir y confrontar a su enamorado por serle infiel, aparecen dos superhéroes para defenderla, uno de ellos Superman.

En un video que se hizo viral recientemente, pero que es de 2015, se ve al actor Henry Cavill, quien interpreta a Superman en las películas de DC, deslumbrado con Shakira.

“Esta canción, a pesar de que Shakira la escribió años atrás, no cabe duda que describe su etapa actual. Lo siento por Piqué, Shakira seguirá adelante con él o sin él, pero él (Piqué) lo tenía todo y lo hecho a perder”, escribió otro fan de la colombiana.