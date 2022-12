Revocan orden de detención contra Justin Bieber en Argentina

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional decidió dejar sin efecto el viernes las órdenes de detención internacionales de Interpol libradas en abril a instancias del juzgado de instrucción 43 de Buenos Aires, dijo el miércoles a The Associated Press un empleado de esa oficina judicial que está familiarizado con la causa del artista pero que no pudo identificarse por no estar habilitado para dar ese tipo de información.

Con esta medida, Bieber podría moverse con libertad e incluso ingresar en Argentina, pero sigue "imputado" en el expediente y eventualmente el juzgado fijará una fecha para que se someta a "declaración indagatoria", aclaró el empleado judicial.

En noviembre de 2014, el juzgado 43 había citado a declaración indagatoria al cantante por una causa iniciada en su contra a partir de la denuncia del fotógrafo argentino Diego Pesoa, quien declaró que en la madrugada del 9 de noviembre de 2013 quiso fotografiar a Bieber afuera de la discoteca Ink y que su seguridad privada lo agredió provocándole una lesión en el brazo izquierdo.

En ese entonces el astro pop se encontraba en la capital argentina para dar una serie de conciertos.

Pesoa declaró ante el juez que escuchó a Bieber ordenarle a sus custodios "go, go, go" (vayan) para que lo persiguieran.

Los cargos formales contra Bieber son por daños y lesiones, delitos por los que el código penal argentino prevé penas de entre uno y seis años de prisión. La AP intentó contactar a los abogados del fotógrafo, sin éxito hasta el momento.

A raíz de la inasistencia de Bieber ante la justicia argentina, el juez Alberto Julio Bolaños, a cargo del juzgado 43 en ese entonces, pidió la captura del artista, que finalmente la cámara nacional de apelaciones revocó tras un recurso interpuesto por la defensa del cantante. La medida de la cámara puede ser apelada por la parte querellante.

Según el empleado judicial, la cámara entendió que la orden de detención era una medida extrema y que el cantante no habría sido notificado con suficiente tiempo del pedido para presentarse ante la justicia local.

En el expediente del caso, al que tuvo acceso la AP tiempo atrás, consta que "el cantante señalaba a sus custodios a aquellas personas que pretendían tomarle una fotografía u obtener una filmación, ya sea con cámaras fotográficas o con teléfonos celulares y que en cumplimiento de sus directivas tuvieron lugar los hechos delictivos señalados" en la causa.