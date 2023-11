Ricardo Montaner anunció su retiro de los escenarios: "No sé cuándo volveré"

Ricardo Montaner sorprendió a sus fanáticos al anunciar que se retirará de los escenarios. En medio de un concierto de su actual gira Te echo de menos tour, el artista venezolano se tomó un momento para expresarle al público sus pensamientos.



A sus 66 años, con más de 30 dedicados a la música, el intérprete de La gloria de Dios indicó a sus miles de fanáticos reunidos en el Anfiteatro Coca-Cola, del Parque Viva en Costa Rica, que es tiempo de un descanso.

"Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año, nunca he parado y creo que ya es hora de dedicarme a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietos, verlos crecer y no perderme nada", aseguró el venezolano.

La decisión de Ricardo Montaner estaría relacionada, no solo con el cansancio luego de una gira de más de 150 conciertos, sino también con la llegada de sus nietos. Recientemente la familia recibió a Índigo, hija de Camilo y Evaluna, y luego a Apolo, hijo de Mau Montaner y Sara Escobar.

Además, el intérprete de Tan enamorados dejó abierta la puerta para un regreso en el futuro, lo que calmó un poco los ánimos entre sus seguidores, pues se refirió a un retiro temporal. Sin embargo, dejó claro que por ahora "no sé cuándo volveré".



Héctor Ricardo Eduardo Reglero Montaner, nombre de pila del artista nacido en Avellaneda, Venezuela, se ha consolidado como uno de los artistas románticos más queridos por el público. Pero su retiro no implica que deje de hacer música.

Publicidad

Como él mismo lo indicó, en este tiempo seguirá escribiendo y grabando. De hecho, a mediados de este año el artista confesó que estaba grabando un nuevo álbum del que todavía se desconoce su fecha de lanzamiento, pero incluso señaló que ha colaborado con artistas como Carlos Rivera.

Además, el cantante también está involucrado en los proyectos musicales de su familia, dentro de los cuales destacan las carreras de Camilo, Mau y Ricky y la serie de Disney+ llamada Los Montaner de la cual recientemente se confirmó una segunda temporada en la plataforma de streaming.