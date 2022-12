Ricky Martin anuncia un nuevo disco de éxitos y un DVD de videos musicales

Entre ellos se destacan "María", "La Copa de la vida", "She Bangs", "Livin' la vida loca", "Shake your bon bon" y "Pégate".

El DVD incluirá la filmación tras bastidores de los videos de Martin, quien ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo, ha sido premiado con seis Grammy y ha llenado escenarios en al menos 60 países.

Algunos de los videos que aparecerán en el DVD son "Te extraño, Te olvido, Te amo", "Non Siamo Soli" (con el cantante italiano Eros Ramazotti), "La Bomba", "The best thing about is you" y "Nobody wants to be lonely" (con Christina Aguilera).

Esta es la primera producción que Martin lanza al mercado desde que hace dos años publicó el álbum "Música+Alma+Sexo", que alcanzó el primer puesto en las listas Álbum Pop Latino y Album Top Latinos de Billboard.

Ricky Martin, culminó en enero pasado su participación como actor en el musical "Evita" y actualmente es miembro del jurado de la segunda temporada del programa televisivo "The Voice", junto a Seal, Joel Madden y Delta Goodrem.

San Juan (Puerto Rico)