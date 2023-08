Ricky Martin reconoció que lloró junto a su exesposo Jwan Yosef cuando decidieron divorciarse

Ricky Martin habló de su divorcio con Jwan Yosef, afirmando que fue algo de lo que hablaron por mucho tiempo antes de hacerlo público. Reconoció que en el proceso “lloramos juntos”, pero ahora están bien.



En una entrevista que le ofreció a Lourdes Collazo, del canal Telemundo Puerto Rico, el cantante puertorriqueño reveló que con Jwan Yosef "nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos, y pasamos por las altas y las bajas, y lloramos juntos y nos reímos juntos".

"Cuando el público se enteró de que nos estábamos divorciando ya nosotros habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido. Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos", agregó Ricky Martin.

“Ha sido mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos, pero lo hemos hecho con tiempo y con calma”, recalcó.

Incluso afirmó que el proceso de separación fue tan sano que "le dije a Jwan, nosotros debemos escribir un libro de cómo se debe uno divorciar. Es más, si alguien se está divorciando, vengan y háblenos porque nosotros tenemos ya esto cuadrado".

Sobre la reacción de sus cuatro hijos -dos de ellos de la relación-, el artista sostuvo que lo habían asumido bien. "Cuando les dijimos fue como 'bueno papá, ¿tú estás bien, tú estás feliz? ¿Esta es la decisión? No lo hagas por nosotros, nosotros estamos bien'", les expresaron.

"Estamos mejor que nunca", recalcó, versión que corroboró hace unos días su exesposo Jwan Yosef, al manifestar “todo está bien, estamos en un buen lugar”. “Los niños están bien, estamos felizmente separados”, agregó.

¿Ricky Martin tiene nuevo amor?

Sobre su situación sentimental actual, el cantante comentó que iba a avanzar "con calma, pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad".

Ricky Martin y Jwan Yosef, quienes estuvieron casados durante 6 años, anunciaron su divorcio el pasado 6 de julio.

"Ambos hemos decidido terminar con nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad para con nuestros cuatro hijos y recordando lo que hemos vivido como pareja todos estos años maravillosos", informaron a la revista People.