Ricky Martin rompió el silencio: ¿se sometió a cirugías en la cara?

Las redes sociales explotaron luego de que Ricky Martin apareciera en una entrevista de televisión ‘irreconocible’ . En las imágenes se le veía con los pómulos más voluptuosos y parte de la cara hinchada, por lo que muchos se atrevieron a asegurar que se había hecho un procedimiento estético.

Ricky Martin fue tendencia y los memes no se hicieron esperar , pero este viernes le salió al paso a los rumores.

Primero se conoció un comunicado que sería de la agencia que lo representa. En él señalaban que Ricky Martin no se había realizado a “ninguna cirugía estética en su rostro”, sino que se trató de una “reacción alérgica” antes de la entrevista.

Aunque no estaba completamente verificada la información, en un video publicado en sus redes sociales él mismo aclaró el tema.

"Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados, preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y no me hecho nada en la cara, te lo juro, no. Mira tengo líneas", señaló Ricky Martin.

Y agregó: "Si me pongo bótox, si me pongo fillers (rellenos), se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder".

Entonces, ¿qué pasó el día de la entrevista? Según Ricky Martin, “lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y creo que ahí vino una reacción rara a mi piel porque simplemente me inflamé. Pero fuera de eso fue un día normal".

#LaRed / #RickyMartin aclaró qué le ocurrió en el rostro. El cantante posteó un vídeo a través de sus redes sociales, mediante el cual afirmó que no se ha realizado ninguna cirugía o algún otro tratamiento estético en el rostro. pic.twitter.com/H4YxsmN7hC — La Red Caracol (@LaRedCaracol) October 1, 2021

"Eso sí, no quise cancelar la entrevista con todo y la inflamación; lo hubiese hecho para que no tuviese hoy que estar haciendo este video. Pero está todo bien, mi vida está normal, estoy muy saludable", puntualizó.