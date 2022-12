Rihanna, Bruno Mars y Sting actuarán juntos en los Grammy

Asimismo Beyoncé, Hunter Hayes, Jennifer López, Pauley Perrette y Prince estarán presentes en la velada ejerciendo como presentadores.

The Lumineers, Carrie Underwood y Jack White fueron previamente confirmados por la organización para actuar en la gala, que contendrá una actuación especial a cargo de Dierks Bentley y Miranda Lambert, así como un dueto formado por Elton John y Ed Sheeran.

La ceremonia, que tendrá a LL Cool J como presentador principal, contará también con las actuaciones de The Black Keys, FUN, Mumford & Sons, Rihanna y Taylor Swift, previamente anunciados.

Los reyes del hip-hop Kanye West y Jay-Z, el cantante de R&B Frank Ocean, la banda de rock The Black Keys, el grupo de folk Mumford & Sons y la formación "indie" de pop FUN parten como favoritos a los Grammy con seis nominaciones cada uno.

The Black Keys ("El Camino"), Mumford & Sons ("Babel") y Jack White ("Blunderbuss") aspiran a hacerse con el galardón de mayor relevancia, el de mejor álbum del año, categoría en la que lucharán junto a Frank Ocean ("Channel Orange") y FUN ("Some Nights").

Los Ángeles (EE. UU.)