Rihanna defiende su reconciliación con Chris Brown

"No voy a dejar que se interponga la opinión de nadie. Si es un error, es mi error", afirmó la cantante de Barbados, que el mes próximo cumplirá 25 años, según un adelanto de la entrevista difundido en la página de la revista.

Rihanna rompió con Chris Brown en 2009 por la paliza que éste le propinó la víspera de la entrega de los premios Grammy de ese año.

Brown se declaró culpable y realizó servicios comunitarios a pesar de lo cual todavía está en libertad condicional.

"Él cometió un error y ha pagado por él. Estoy segura de que no quiere seguir por ese camino. A veces, las personas necesitan apoyo y comprensión en lugar de críticas", declaró Rihanna.

La cantante sabe las consecuencias que tendrá sobre su imagen pública volver oficialmente con Chris Brown, sobre todo ahora que se encuentra en plena promoción de su último trabajo, "Unapologetic".

Sin embargo, Rihanna está segura de que podrá manejar la situación.

"He llegado a la conclusión, después de haber estado atormentada durante años, que para mí es más importante mi felicidad que la opinión de los demás", puntualizó la estrella.

Nueva York (EE. UU.)