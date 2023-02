¿Rihanna está otra vez embarazada? Su presentación en el Super Bowl sorprendió a muchos

Rihanna protagonizó una presentación de lujo durante el medio tiempo de la versión 57 del Super Bowl, partido que constituye la final de la NFL y disputado en esta ocasión por los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, Estados Unidos.

Una vez apareció vestida de rojo en un escenario flotante, de inmediato se notó algo que sorprendió a muchos. Su barriga se veía abultada, lo que provocó que las redes sociales se inundaran de comentarios señalando que está nuevamente embarazada.

Rihanna no solo cantó varios de sus éxitos, como 'We Found Love', 'Where Have You Been', 'Diamonds' y 'Work', sino que incluso llegó a insinuar que efectivamente estaba esperando un nuevo bebé.

Rihanna abriendo el show con “perra mejor toma mi dinero” en Súper Bolw. pic.twitter.com/dlBuwa4ugd — ︎ 🤍 (@escritosheart) February 13, 2023

Después de la presentación de Rihanna en el Super Bowl, así como los mensajes y las especulaciones sobre su nuevo embarazo, un representante de la cantante oriunda de Barbados le confirmó a The Hollywood Reporter que sí está en etapa de gestación.

La motivación de Rihanna para estar en el Super Bowl

La cantante Rihanna aseguró el pasado jueves que fue la maternidad lo que le dio fuerzas para aceptar participar en un escenario tan "intimidante" como el Super Bowl.

"Tenía tres meses de posparto y me preguntaba, ¿debería estar tomando decisiones como éstas ahora? Tal vez me arrepienta después", confesó la cantante en la conferencia de prensa con motivo de su participación en los eventos de la gran final del fútbol americano, que se celebrará este domingo en Glendale (Arizona, EE. UU.).

Pero fue precisamente la maternidad, dijo Rihanna, lo que le dio la certeza de que era capaz de enfrentar un escenario tan grande como el del evento deportivo, tras siete años sin actuar.

"Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa; por mucho miedo que me diera, había algo estimulante en el reto que esto supone", contó la cantante de 34 años.

Rihanna también aseguró que era importante para ella mostrar en uno de los escenarios más importantes del mundo que una mujer negra de un país como Barbados podía llegar tan lejos.

"Represento a inmigrantes de mi país, a mujeres negras de todo el mundo, es importante que la gente vea que hay posibilidades y es un honor para mí ser parte del show este año", comentó Rihanna el pasado jueves.

En 2018, Rihanna rechazó el ofrecimiento de formar parte del espectáculo, que ahora encabezó en apoyo a la comunidad afroamericana, en solidaridad al jugador Colin Kaepernick de los 49ers de San Francisco.

El jugador fue vetado de su equipo en 2016 tras hacer una protesta por la injusticia racial y la brutalidad policial y en respuesta, varios artistas se negaron a ser parte del medio tiempo en los años posteriores.