Rihanna rechazó oferta de cantar en el Super Bowl 2019, ¿por qué?

La cantante barbadense asegura que va en contra de algunas posturas de los organizadores del evento deportivo, el más importante de Estados Unidos.

Según fuentes cercanas a la artista, también rechazó la oferta como señal de apoyo al jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, quien desde 2016 se niega a entonar el himno de EE. UU de pie y se arrodilla en protesta por la discriminación que sufren los afroestadounidenses.

“La NFL y la CBS realmente querían que Rihanna fuera la artista del próximo año en Atlanta. Se lo ofrecieron, pero ella dijo que no debido a la controversia que desató la arrodillada del jugador. Ella no está de acuerdo con la postura de la NFL”, según US Weekly.

Los organizadores extendieron la invitación a la banda ‘Maroon 5’, que no dudó en aceptar.