Rihanna y Natalie Portman son tendencia por su encuentro en la Semana de la Moda en París

Muchos quieren saber de quiénes son fanáticos las grandes estrellas internacionales y cómo reaccionarían al conocerlos. Pues esto sucedió en un encuentro entre Rihanna y Natalie Portman en el que ambas se mostraron sorprendidas por la posibilidad de conocer a la otra.

El momento que hoy le da la vuelta al mundo en las redes sociales y se hace viral ocurrió en medio de la Semana de la Moda en París, en donde las dos famosas coincidieron tras el desfile de Dior.

Cuando Rihanna ve a Natalie Portman se muestra sorprendida y feliz, por lo que rápidamente le dice "soy tu gran fan, te amo". La actriz, por su parte, reacciona muy emocionada y le dice "¿estás bromeando?".

La intérprete de Work continúa manifestándole su admiración a Portman y le dice que "eres la mujer más ardiente de Hollywood, tienes la mirada más inocente y yo me muero". Mientras tanto Natalie Portman no daba crédito y recalcaba "me voy a desmayar".

Entonces fue el turno para la actriz de El cisne negro para decirle a Rihanna que ella también era su fanática. "En serio me voy a desmayar. Te amo y escucho tu música todo el tiempo. Tú eres simplemente una reina", le dijo la actriz.

En medio de las risas y los elogios, grabados por los equipos de ambas, Rihanna expresó: "¿Me puedo tomar una foto contigo? Para recordar que esto paso". Portman respondió afirmativamente, señalando que ella también deseaba tener una foto al lado de la cantante.

Las fotos de Rihanna y Natalie Portman rápidamente se hicieron virales, así como el video de su encuentro. Para finalizar, Rihanna le aseguró a la actriz que "yo no me emocionó con nada, pero por conocerte sí".

"Rihanna es la celebridad más sincera y humilde", "Dos reinas apoyándose mutuamente, me encanta ver eso", "¡Me encanta esto! ¡Natalie Portman es mi actriz favorita y Rihanna es mi amor de chica para siempre!", "Las amo a las dos", "La manera en la que Natalie no puede creer que Rihanna sea su fan", se lee en las reacciones de los internautas en redes sociales.