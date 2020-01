Risa va y risa viene: así fue el esperado reencuentro de Brad Pitt con Jennifer Anniston

entretenimiento

Los actores estuvieron casados durante cinco años y terminaron su relación en 2005. Sucedió durante los premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos.

Ambos tenían motivos sonreír… Jennifer Anniston se llevó el SAG a mejor actriz en una serie (The Morning Show) y Brad Pitt consiguió el galardón a mejor actor de reparto (Once Upon a Time in Hollywood).

Tras la ceremonia, se toparon y expresaron su alegría por el reconocimiento del otro. Varias fotos mostraron que tienen buena relación.

Tanto así que The Hollywood Reporter compartió unas imágenes de Pitt viendo recibir el premio a su expareja.

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

Desde hace varios meses, la prensa rosa ha especulado que los actores, ambos solteros, podrían estar saliendo nuevamente.

Incluso se filtró que Pitt estuvo en la fiesta de cumpleaños número 50 de Jennifer Anniston.

Vea las fotos del encuentro que ocurrió este domingo.