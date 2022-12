Robert De Niro, "muy deprimido", apoya las protestas contra Trump

Robert De Niro afirmó sentirse "muy deprimido" por la victoria de Donald Trump en los comicios del martes y apoya las manifestaciones que se han desencadenado en Estados Unidos en contra del futuro presidente.

"¿Cómo estoy? Muy deprimido", explicó la estrella de Hollywood sobre los resultados electorales, durante el estreno mundial de su cinta "The Comedian" la noche del viernes en Los Ángeles.

"Sólo tenemos que esperar a ver qué ocurre y observar de cerca al nuevo gobierno", aseguró.

Al ser preguntado si las protestas que se han desatado en todo el país son una reacción acertada a la victoria del magnate republicano, De Niro fue tajante: "Sí, absolutamente. Las cosas no se han hecho bien".

Miles de manifestantes salieron el viernes a las calles de una veintena de ciudades --entre ellas Nueva York, Miami y Los Ángeles-- para expresar su descontento por la elección de Trump, que derrotó a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

De Niro, de 73 años, no ocultó durante la campaña su antipatía por el multimillonario, a quien tildó de "vándalo", "cerdo" e "idiota" en un video que arrasó en las redes sociales.

"Me gustaría golpearle en la cara", llegó a decir.

Pero al día siguiente de las elecciones, el oscarizado actor reconoció que ya no puede hacerlo.

"Ahora es presidente, tengo que respetar su posición", aseguró.