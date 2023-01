Roberto Carlos es el doble exacto de la séptima temporada de ‘Yo me llamo’

Ganó con el 57 % de los votos frente a Jorge Celedón. El imitador del brasileño recibió 600 millones de pesos.

La gran final inició con una presentación de Rey Ruiz y siguió con las interpretaciones de los dos participantes.

Jorge Celedón enamoró a los espectadores y asistentes con ‘Esta vida’ luego de haber recordado los momentos que más lo marcaron en su paso por ‘Yo me llamo’.

Después fue el turno de Roberto Carlos, pues el imitador también hizo un repaso desde el primer momento que pisó la tarima del concurso y seguidamente cantó ‘Cóncavo y convexo’.

Ambos concursantes fueron sorprendidos con emotivos videos de sus familiares, quienes les recordaron que están orgullosos de que llegaran a la gran final.

Finalmente, tuvieron la última oportunidad de conquistar a Colombia. Jorge Celedón cerró su participación en el programa con ‘Me voy de ti’, mientras que Roberto Carlos lo hizo con ‘Si me vas a olvidar’.

Al cerrar las reñidas votaciones, Albert Sánchez en papel del cantautor brasileño se llevó el premio al doble exacto con un 57 % de los votos en la séptima temporada de ‘Yo me llamo’.

“Gracias a todos por siempre y a mi familia por ayudarme”, dijo el nostálgico ganador frente a los jurados, instructores, exparticipantes y demás espectadores.

Reviva la final: