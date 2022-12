Robi Draco Rosa comparte recetas que le ayudaron a combatir el cáncer

El cantautor puertorriqueño Draco Rosa y la dietista Nena Niessen presentaron hoy "El secreto de la vida a base de plantas", un libro que incluye recetas que ayudaron al artista a combatir un tumor canceroso que se le encontró en el abdomen.

En diciembre de 2012 Rosa hizo público que se le había encontrado un linfoma cerca del hígado del que fue tratado en un centro especializado de California. Dos años después sufrió una recaída, aunque ya está completamente curado.

En rueda de prensa en un hotel en San Juan, Rosa, de 46 años, explicó hoy que la idea de publicar ahora este libro surgió después de conocer a Niessen, quien hace ya 27 años que se liberó de un cáncer por el que los médicos le habían pronosticado escasos meses de vida.

"Cuando conocí a Nena no quise hacer algo tradicional, sino cambiar la dieta y así todos mis laboratorios mejoraron. El cambio es drástico cuando se consume vegano (ausencia de productos de origen animal en la dieta)", contó el compositor, cantante y productor de éxitos de Ricky Martin y Ednita Nazario, entre otros, y quien admitió que le "cuesta" seguir esta dieta, pues le resulta algo "aburrida".

"Estoy aprendiendo a vivir de una manera. Me gusta encontrarme con gente y buscar una comunidad que viva de esta manera. El cambio es drástico y real", afirmó el que fuera miembro del grupo Menudo.

El también autor de "Esto es vida", "Reza por mí", "Frío", "Vagabundo" y "Blanca mujer" aseguró haber tenido siempre "un buen diente", y recordó la anécdota de que en una ocasión estuvo ocho horas comiendo sin parar. Sin embargo, ahora todo lo que consume es a base de hiervas, frutas, verduras y hortalizas.

"Ya mismo cumplo otro año de la enfermedad, pero por el momento vamos todo bien, aunque ahora estoy tomando más medicamentos. Lo más que me disfruto son las batidas porque hay una consistencia en ellas", dijo Rosa, quien, al igual que Niessen, se mostró a favor de que se permita el consumo del cannabis como medicina natural para combatir el cáncer.

El libro "El secreto de la vida a base de plantas" ofrece recetas creadas por Rosa y Niessen que buscan el balance nutricional y curativo en cada plato.

Según los editores, la publicación muestra cómo "una alimentación óptima no solamente nutre, sino que también tiene el poder de sanar, además de explicar las propiedades nutricionales y curativas de cada planta para crear conciencia de sus beneficios y ayudar al lector a tomar las decisiones correctas al momento de ingerir cualquier alimento".

Además, el libro propone un plan de desintoxicación y recopila las mejores recetas que ellos mismos crearon para deleitar el paladar con una alimentación vegetariana sana.

"Parte de nuestra vida está en este libro. El propósito es ayudar a personas para luchar contra el cáncer y fue creado como un apoyo para los enfermos, y un paciente mejor alimentado tendrá mejores resultados con cáncer o cualquier otra enfermedad", afirmó Niessen.

La dietista explicó que la dieta es a base de plantas porque son las que más ayudan a digerir la comida y dan más energía, al contrario que cualquier tipo de carne roja.

"Cuando hay poderes curativos y comes plantas te sientes más vivo", enfatizó Niessen durante la conferencia de prensa, en la que recomendó a los padres de los niños que limiten las grasas cocinando y consumiendo comida casera.

Tanto Rosa como Niessen afirmaron que en su libro dejaron fuera propuestas importantes, por lo que posiblemente lancen una segunda edición.