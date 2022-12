Robi Draco Rosa vuelve a ser diagnosticado con cáncer

El artista neoyorquino de padres puertorriqueños Draco Rosa ha vuelto a ser diagnosticado de cáncer, tras confirmarse que padece un linfoma del tipo no Hodgkins, anunció su representante y productor de eventos, Angelo Medina.

"Los médicos han pronosticado que este tipo de cáncer tendrá grandes posibilidades de vencerlo y ser superado una vez más. Draco ha tomado un tiempo para tratamientos avanzados y continuará con sus compromisos en México y EE. UU. y la grabación de un nuevo proyecto", señaló Medina.

La salud de Draco Rosa sufre así una recaída después de que en diciembre de 2012 se anunciará que el artista había superado el cáncer que padecía, tras más de un año y medio de tratamiento de un linfoma cerca del hígado del que fue tratado en un centro especializado de California.

Su representante subrayó la entereza del artista para que la noticia de su enfermedad no estropeara sus presentaciones del pasado fin de semana en Puerto Rico, por lo que decidió retrasar hasta este lunes el anuncio de la recaída de sus problemas de salud.

"Quería que su encuentro con la gente fuera natural y que no se evaluara como una persona que tenía un padecimiento. A mí me lo dijo la noche de los Latin Grammy y fui cómplice de su silencio, por su amor al arte y por querer dar estos conciertos en Puerto Rico pensando sólo que fuera Draco y su música", dijo Medina en un comunicado.

Subrayó que hay que respetar esta decisión que, "por su pureza y compromiso con el público, mantuvo en silencio".

La noticia de la recaída llega después de que el pasado viernes y sábado se presentará ante sus compatriotas acompañado sobre el escenario de Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Juanes, Enrique Bunbury y Residente, del grupo Calle 13, en dos conciertos que abarrotaron las instalaciones del Coliseo de Puerto Rico.

Draco Rosa lanzó en febrero de 2013 su disco "Vida", con el que comenzó una gira por Argentina, EE. UU., México, Colombia y otros países. En medio de esa gira fue cuando se sometió a una prueba rutinaria en la que se le diagnosticó el cáncer, según reveló Medina.

El artista se había presentado por última vez en Puerto Rico en marzo del año pasado junto al panameño Rubén Blades y el dominicano Juan Luis Guerra.

Draco Rosa, de 44 años, se preparaba para el evento "Corre por otro" que se celebrará en febrero próximo en busca de fondos para ayudar a niños de Puerto Rico afectados por el cáncer.

Miembro del grupo juvenil Menudo, ha sido compositor y productor de Ricky Martin y otras estrellas de la música mundial.

Draco cuenta con dos residencias, una en la ciudad estadounidense de Los Ángeles y otra en su finca de Utuado, municipio del interior de Puerto Rico, donde en su cafetal cultiva el Café Horizonte.