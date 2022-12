Robin Williams se quitó la vida, según investigación preliminar

Aún no se ha establecido si al momento de su deceso había consumido algún tipo de alucinógeno, dijo en rueda de prensa el asistente del sheriff del condado de Marin, teniente Keith Boyd.

El oficial aseguró que, según las pesquisas preliminares, Williams tomó un cinturón, lo ató alrededor de su cuello y lo aseguró entre la puerta y el marco del clóset. El actor estaba en posición sentada y su hombro derecho suspendido ligeramente contra la puerta.

Boyd informó que la Policía halló un cuchillo con rastros de sangre en uno de los bolsillos del actor, aunque aún no se ha determinado si esta pertenecía a él.

El dictamen final de la autopsia se conocerá en varias semanas, recalcó.

Williams tenía 63 años y había sufrido por años brotes de depresión y abuso de drogas y alcohol.

Mara Buxbaum, representante de prensa del comediante, dijo que el actor padeció recientemente de una severa depresión. Apenas el mes pasado, Williams anunció que regresaba a un programa de tratamiento de 12 pasos.

Según las autoridades forenses, el artistafue visto con vida por última vez en su casa, en Tiburón (California), cerca de las 10 p.m. del domingo.

Poco antes del mediodía del lunes, el departamento de policía recibió una llamada de emergencia de la vivienda, donde el astro de "Good Will Hunting" ("Mente indomable"), "Mrs. Doubtfire" ("Papá por siempre"), "Good Morning, Vietnam" ("Buenos días, Vietnam") y decenas de otras películas fue declarado muerto. < >

Williams hacía referencia a sus excesos y su depresión en sus rutinas de comedia, incluso cuando buscó ayuda en el 2006 tras sufrir una recaída después de haberse mantenido 20 años sobrio.

Williams bromeó sobre esa recaída durante una gira de comedia, diciendo, "Fui a rehabilitación en el condado del vino para mantener abiertas mis opciones".

Del mismo modo, cuando se supo que tenía problemas de drogas a principios de la década de 1980, Williams respondió con un chiste que por un tiempo se convirtió en un lema para el consumo de drogas recreacionales en su generación: "La cocaína es la manera como Dios te dice que ganas demasiado dinero".

La noticia de su suicidio dejó a sus vecinos en Tiburón pasmados y afligidos. Williams llevaba ocho años viviendo en el tranquilo vecindario costero, según vecinos. < >

Admiradores y amigos colocaron flores, velas y notas personales frente a las puertas de la casa del artista.

La familia Antonio visitó la residencia de Williams el martes por la mañana, conduciendo unas 10 millas desde San Rafael para dejar flores.

"Era mi actor favorito", dijo llorando Brandon Antonio, de 13 años. "Era tan gracioso", concluyó.