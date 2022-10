Rochi Stevenson asegura que ha escuchado la voz de Dios: "Es como un pedacito de cielo en la Tierra"

En entrevista con el programa Día a Día , la periodista María Rocío Stevenson, mejor conocida como Rochi Stevenson, dio detalles de su nuevo libro 'Llaves de amor' y aprovechó para compartir una experiencia de su vida personal. La presentadora aseguró que escuchó "la voz de Dios".



Según recordó Rochi Stevenson, esta situación se dio cuando ella atravesaba un duro momento emocional. "La autoestima en ese momento estaba por el piso (...) Mi papá se murió cuando yo tenía 13 años y eso también marcó mi vida. Tenía un vacío en mi corazón", expresó.

La presentadora recuerda que "me paré de la cama y la voz me dijo: 'No te vas a dormir, agarra papel y lápiz'". Rochi Stevenson cuenta que las palabras que escribió conformaron la siguiente frase: "Creí en ti para que me siguieras, eres mi hija amada. No temas, soy tu padre, soy tu señor, tú eres mi sierva, no temas".

"En palabras no les puedo explicar, es como un pedacito de cielo en la Tierra que uno no quiere que termine. Aproveché y me desahogué, lloré diciéndole cómo me sentía, lo que había en mi corazón. Hasta le pregunté de la muerte de mi papá", dijo.



Además, la modelo aseguró que vio a su papá al lado de él (Dios). "Para mí fue como una tranquilidad y un alivio, porque siempre que se le muere alguien a uno le surgen tantas dudas e inquietudes", añadió.

Rochi también afirma haber tenido "visiones" y que Dios le ha pedido en varias oportunidades llevarle mensajes a otras personas.