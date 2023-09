Rock al Parque 2023: estos son los primeros artistas invitados al festival

Rock al Parque, uno de los festivales de música más importantes del continente, volverá a tener otra edición en noviembre de 2023. Este jueves, 28 de septiembre de 2023, se reveló el cartel con los primeros artistas invitados.



Esta edición de Rock al Parque se realizará los días 11, 12 y 13 de noviembre en el parque Simón Bolívar de Bogotá.

Aquí está el listado inicial de artistas:



In Flames, de Suecia.

Overkill, de Estados Unidos.

Los Calzones, de Argentina.

Sonido Gallo Negro, de México.

Cabra, de Puerto Rico.

Javier Mena, de Chile.

Marilina Bertoldi, de Argentina.

Junior Zamora, de Cali.

Noprocede, de España.

Salón Victoria, de México.

Los Punsetes, de España.

Nonpalidece, de Argentina.

Jenny Woo, de Canadá.

Eshtadur, de Pereira.

Los Árboles, de Medellín.

Chemicide, de Costa Rica.

Aunque esta es la primera parte del cartel de artistas, algunos internautas no quedaron contentos con los nombres. Por otro lado, un grueso de los usuarios de las redes sociales ya confirmó su asistencia al evento.

"Mucho parque, poco rock", "Qué pasó Rock al Parque, antes eras chévere", "La verdad, está un poco decepcionante", "No conozco a ninguna banda", "No importa qué bandas vengan, la gente siempre se va a quejar", "Nunca vi un cartel peor", "Este es nuestro espacio, tenemos que cuidarlo para que no se acabe", dijeron algunas personas.

Publicidad

Rock al Parque es otra de las propuestas artísticas y culturales tradicionales en Bogotá. Precisamente, el Distrito habló sobre la importancia de la realización de este tipo de espectáculos.

"La realización de estos festivales busca abrir espacios para el disfrute de las y los bogotanos, el desarrollo de músicos distritales y la participación de artistas nacionales e internacionales. Estos serán el punto de encuentro entre agentes de la industria de las músicas del mundo con la ciudadanía", señaló la Alcaldía de Bogotá.