Rock Al Parque 2023: los artistas y bandas que no se puede perder esta edición

Del 11 al 13 de noviembre, más de 40 artistas nacionales e internacionales participarán en la edición número 27 de Rock al Parque para poner a cantar y poguear a los amantes del rock y el metal. Este, que es uno de los festivales de rock y metal más importantes de Latinoamérica, se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de forma gratuita.

La selección de bandas y solistas que cantarán fue hecha por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Aseguran que intentaron hacer un cartel para todos los gustos de los amantes del rock “en todas sus formas, géneros y expresiones”.

“¡Este fin de semana será épico en el Parque Simón Bolívar! Rock al Parque 2023 trae un cartel explosivo con una mezcla de géneros que te harán vibrar. Desde el metal más potente hasta los ritmos más alternativos, este festival tiene de todo”, aseguró Idartes en redes sociales.



Le puede interesar: Todo lo que debe saber para asistir a Rock al Parque 2023

Dentro del Parque Simón Bolívar habrá 3 tarimas: Escenario Plaza, Escenario Bio By IBIS y Escenario by Radiónica. En cada una de ellas se presentarán bandas y solistas en simultáneo. Revise la programación para que no se pierda a sus favoritas.

Dentro de la lista hay algunos que no se puede perder:

Publicidad

Julieta Venegas

Talentosa cantante, compositora y multiinstrumentista mexicana, nacida el 24 de noviembre de 1970 en Long Beach, California. Su música fusiona géneros como el rock, pop, folk y música latina, creando un estilo distintivo. Ganadora de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, ha destacado por sus letras introspectivas y emotivas. Su álbum "Limón y Sal" fue un gran éxito internacional. Julieta es reconocida por su voz única y su habilidad para transmitir emociones a través de sus canciones. Su impacto en la escena musical latinoamericana la consolida como una figura influyente y querida.

Aterciopelados

Publicidad

No se pierda a la influyente banda colombiana de rock alternativo y pop, formada en 1990 por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. Con letras poéticas que exploran temas sociales y políticos, su música fusiona géneros como el rock, la música folklórica colombiana y la música electrónica. Reconocidos por su compromiso con la justicia social y la conciencia ambiental, Aterciopelados ha dejado una huella duradera en la escena musical latinoamericana. Su álbum "Caribe Atómico" y éxitos como "Bolero Falaz" y "El Estuche" destacan su habilidad para combinar ritmos vibrantes con mensajes reflexivos. La banda continúa siendo una voz relevante y creativa en la música en español.

Los Auténticos Decadentes

Esta es una influyente banda de rock y ska originaria de Argentina. Fundada en 1986, su propuesta musical fusiona diversos géneros como el rock, el ska, la cumbia y el punk, creando un sonido característico y festivo. Con letras ingeniosas y desenfadadas, la banda se ha destacado por su energía en el escenario y su capacidad para conectar con el público. A lo largo de su carrera, Los Auténticos Decadentes han lanzado álbumes exitosos y colaborado con artistas de renombre, consolidándose como una de las bandas más emblemáticas y queridas de la escena musical latinoamericana.

Slow Crush

Es una banda belga de shoegaze y dream pop formada en 2015. Con un sonido etéreo y melódico, fusionan guitarras envolventes con voces etéreas, creando paisajes sonoros cautivadores. Su álbum debut, "Aurora", lanzado en 2018, recibió elogios por su atmósfera emotiva y poderosa. La banda se destaca por su habilidad para transmitir emociones a través de capas de sonido expansivas y letras introspectivas. Slow Crush ha ganado reconocimiento en la escena alternativa y se ha ganado una base de fans leales, consolidándose como una fuerza emergente en el panorama musical contemporáneo.



Le puede interesar: Conozca los cierres viales por Rock al Parque 2023

La Vida Boheme

Banda venezolana de rock alternativo formada en Caracas en 2006. Con un estilo que fusiona diversos géneros musicales, como el rock, la electrónica y el punk, la banda ha ganado reconocimiento por sus letras poéticas y sociales. Su álbum debut, "Nuestra", lanzado en 2010, recibió elogios y premios, consolidándolos como una de las propuestas más innovadoras de la escena musical latinoamericana. La Vida Bohème ha continuado evolucionando a lo largo de los años, explorando nuevos sonidos y manteniendo su compromiso con la expresión artística y la reflexión social.