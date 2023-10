Rock al Parque: se confirman nuevos artistas nacionales e internacionales

Bogotá se prepara para vivir, como cada año, el evento de música en vivo gratuito más grande de América Latina. Se trata de Rock al Parque 2023, el festival que se llevará a cabo los días 11,12 y 13 de noviembre.



En días pasados desde el festival se confirmó un primer listado de artistas nacionales e internacionales y este martes entregó una nueva actualización de los grupos que hacen parte del cárcel.

Bandas de México, Argentina, Perú y España, así como de ciudades como Medellín y Pasto estarán sobre los escenarios que se instalarán en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en la capital del país.

La representación nacional están las bandas Los Suziox y La banda del bisonte de Medellín, mientras de Pasto llegarán Las guaguas de pank y, desde Bogotá, el artista Javier Alerta.

De España fueron confirmados artistas como Ana Curra, El Kanka, Carolina Durante y Laura Sam. También están The Ocean, de Alemania; Agnostic Front, de Estados Unidos; y Konvent, de Dinamarca, así como Los Pericos, Las pastillas del abuelo y Miss Bolivia de Argentina.

También hay artistas de Perú y Chile como Los Outsiders y Matías Aguayo, respectivamente.

Finalmente, de México estarán presentes agrupaciones como Erich, Daniel, me estás matando, Here Comes The Kraken y Tijuana no.



"Recarga tu energía porque el cartel del festival se va complementando con estas bandas nacionales e internacionales que traerán variedad de sonidos al Parque Simón Bolívar para hacernos vivir una experiencia única con todo el poder de la música", se lee en la publicación del festival.

Estos artistas se suman a los anunciados anteriormente, que también abarcaron varios países y ciudades de Colombia:



In Flames, de Suecia.

Overkill, de Estados Unidos.

Los Calzones, de Argentina.

Sonido Gallo Negro, de México.

Cabra, de Puerto Rico.

Javier Mena, de Chile.

Marilina Bertoldi, de Argentina.

Junior Zamora, de Cali.

Noprocede, de España.

Salón Victoria, de México.

Los Punsetes, de España.

Nonpalidece, de Argentina.

Jenny Woo, de Canadá.

Eshtadur, de Pereira.

Los Árboles, de Medellín.

Chemicide, de Costa Rica.

Las reacciones a los nuevos anuncios se dividen entre quienes celebran y quienes critican. "La esencia de Rock al Parque es conocer nuevas bandas, bandas medianas, bandas internacionales, grupos reconocidos, es de todo", "Cada año peor", "Como se quejan por acá, agradezcan que de entrada hay festival que trae buenas bandas y además, gratis".