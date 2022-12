Rodaje de Rápido y Furioso 7 se reanudará en abril tras muerte de Paul Walker

Se espera que el rodaje continúe por espacio de entre seis y ocho semanas, según fuentes consultadas por la publicación.

La producción se suspendió temporalmente después del accidente automovilístico que acabó con la vida de Walker, en Valencia (California) el pasado 30 de noviembre.

Publicidad

El suceso provocó que la fecha de estreno de la película se retrasara un año, además de obligar a cambios en el guión.

Walker, que encarnaba en la franquicia a Brian O'Conner a un expolicía envuelto en carreras clandestinas de autos, falleció como consecuencia de "traumatismos y quemaduras", según el informe de la autopsia publicado por la Oficina del Forense del condado de Los Ángeles.

El actor de 40 años circulaba en un Porsche Carrera GT rojo conducido por su amigo Roger Rodas, un empresario y piloto de carreras oriundo de Santa Ana (El Salvador), quien murió en el acto.

El automóvil, que iba a gran velocidad, se incendió tras chocar contra un poste del alumbrado público y un árbol.

Publicidad

La popular saga automovilística, la más exitosa del estudio Universal Pictures, ha recaudado casi 2.400 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo.

La primera entrega se estrenó en 2001, con el título "The Fast and the Furious", a la que le siguieron cinco más.

Publicidad

Walker dejó finalizada antes de morir "Brick Mansions", una cinta de acción con guión de Luc Besson, que llegará a las salas el 25 de abril.