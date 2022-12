Roger Moore (1927-2017)

El actor británico fue uno de los ‘James Bond’ más exitosos de todos los tiempos. En los últimos años de vida se había dedicado a las causas humanitarias.

Moore nació en Stockwell, en el sur de Londres el 14 de octubre de 1927. Era hijo de un policía.

Su llegada a la actuación se debió a una casualidad. Su padre fue enviado a investigar un robo en la casa del director de cine Brian Desmond Hurst.

El sargento logró que su hijo fuera contratado como extra para la cinta ‘Cesar y Cleopatra’. Desde ahí el joven empezó una carrera de pequeños papeles en el modelaje, el teatro y televisión.

Un productor de MGM lo vio y le ofreció a ir a Estados Unidos en donde comenzó su carrera en Hollywood.

Su primer personaje de gran reconocimiento llegó con ‘El Santo’, en la década de los sesenta. En 1973 personificó por primera vez al agente 007 en ‘Live and let die’. Hizo seis películas más y le imprimió su sello de humor, encanto y genialidad a Bond.

Tras anunciar a los 57 que se retiraba como el agente secreto, hizo otras películas como ‘Shout at the Devil’, ‘The Wild Geese’ y ‘North Sea Hijack’.

Los últimos años de su vida los vivió en Suiza y Montecarlo, a donde se había mudado por el tema de impuestos. Fue embajador de buena voluntad de Unicef y, en 2003, la reina Isabel lo nombró caballero.

Murió a los 89 años tras batallar contra el cáncer, rodeado del amor de sus hijos y su esposa Kiki.

