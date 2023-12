Roger Waters celebró presidencia de Gustavo Petro durante concierto en Bogotá

En la noche del 5 de diciembre, en el escenario del Coliseo MedPlus, se llevó a cabo el concierto del artista británico Roger Waters con su gira internacional This is not a drill, con la que se despide de las presentaciones en vivo. El show estuvo cargado de emociones y los polémicos pronunciamientos del cantante.

Cabe recordar que, durante los últimos meses, Roger Waters ha enfrentado problemáticas por sus opiniones sobre el conflicto entre Hamás e Israel, lo que desencadenó el rechazo de varios hoteles en Latinoamérica para recibir al famoso, entre ellos algunos en Bogotá.

📸 #EnImágenes: La despedida de @rogerwaters de Colombia con un show cargado de nostalgia en el que recorrió su historia musical. 🙌 Montaje reducido respecto a los que trae a estadios, pero que con sus visuales que marcaron la emotividad de la noche. 🔥🔥

¿Y tu cómo lo viviste? pic.twitter.com/PolgWRv7Ai — Orbitarock.com Ⓜ️ (@Orbitarock) December 6, 2023

A pesar de estas problemáticas, el vocalista Pink Floyd se presentó por última vez en Colombia ante más de 20 mil personas que se emocionaron no solo con sus canciones, sino también con sus declaraciones.

El show empezó sobre las 9:15 de la noche con la tradicional petición del artista de apagar los celulares y la frase: "Si eres de los que dicen 'amo Pink Floyd, pero no soporto la política de Roger', harías bien en irte al bar en este momento".

Publicidad

A lo largo del concierto interpretó famosas canciones como The Bravery of Being Out of Range, Comfortably Numbers, Money, Two Suns In The Sunset y Another Brick In The Wall, las cuales cautivaron a los fanáticos.

En las pantallas del Coliseo MedPlus se leyeron mensajes como "Todos necesitamos derechos”, "Stop the genocide". Pero para conectar más con el público colombiano Roger Waters preparó un mensaje especial, con el que recordó a Javier Ordóñez, el colombiano que fue asesinado por un oficial de la Policía en Bogotá en septiembre de 2020.

De la misma forma, el cantante se refirió a Gustavo Petro y celebró que el político colombiano alcanzara la Presidencia del país. Roger Waters reveló que, en su momento, en la campaña presidencial pidió a los colombianos que votaran por el candidato de izquierda.

Publicidad

"Escribí una carta a toda la gente en Colombia pidiéndoles que votaran por, ¿cuál es su nombre? Su presidente, Gustavo, ¡y lo hicieron! Bien hecho… Petro, perdón", aseguró el británico sobre el escenario.