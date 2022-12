Rolling Stones vuelven al número uno por primera vez en casi 20 años

El disco de la veterana banda británica vendió 106.000 copias en su primera semana en el mercado, siendo el segundo más vendido en 2016 en sus primeros siete días después de 'Blackstar', de David Bowie.

"Estamos absolutamente complacidos con el éxito de 'Blue & Lonesome' en el Reino Unido y en todo el mundo", dijo el grupo, según la organización que gestiona las listas de ventas británicas, la Official Charts Company.

Es el primer disco del grupo británico exclusivamente de versiones, concretamente de canciones de blues de Chicago de los años 1950.

"Este álbum es un homenaje a nuestros artistas favoritos, gente que nos incitó a hacer música, la razón por la que formamos un grupo", dijo el cantante Mick Jagger, que el jueves fue padre de su octavo hijo a los 73 años.

La obra contiene canciones de Little Walter, Eddie Taylor, Howlin' Wolf, Magic Sam, Jimmy Reed y Willie Dixon.

Para completar el círculo, el grupo lo grabó en los estudios British Grove, cerca de los bares del oeste de Londres donde empezó a tocar en los años 1960.

El último disco de estudio de los Rolling Stones que alcanzó el número uno fue 'Voodoo Lounge', en 1994, aunque la reedición del disco de 1972 'Exile on Main St' fue número uno en 2010.

Es la décima vez que alcanzan el puesto más alto de las listas.