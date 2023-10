Romeo Santos le cumplió sueño a fanática que padece cáncer: "Tiene un corazón gigante"

Romeo Santos, el rey de la bachata, le cumplió el sueño a una fanática con cáncer que asistió a su concierto en California, Estados Unidos. El emotivo momento se vivió el pasado fin de semana cuando el artista dominicano se presentó en el Toyota Arena de Ontario, como parte de su gira Fórmula Vol. 3.



Entre el público, una mujer sostenía un letrero que decía: "Ni el cáncer me detiene para robarte un beso". Romeo Santos leyó el mensaje y rápidamente la invitó a subir al escenario. Allí le dedicó unas palabras de aliento y le dio un tierno beso en los labios, eso sí, no sin antes aclararle a todos que no se estaba aprovechando de la situación, sino que simplemente le estaba cumpliendo el sueño a su seguidora.

La fanática no pudo contener las lágrimas de emoción y agradecimiento. El cantante también la abrazó y le recomendó que depositara toda su fe en Dios. Después la ayudó a bajar del escenario y le regaló una rosa. Todos los asistentes al concierto le aplaudieron al artista.

El gesto de Romeo Santos quedó registrado en videos que fueron compartidos en las redes sociales. Los fans del cantante lo elogiaron y le enviaron mensajes de admiración.

"¿Qué otro artista hace eso? Ningunooooo 😍", "Romeo es un bello ❤️ hermoso detalle 😍 y ella también hermosa, que pronto se sane", "Me hiciste llorar Romeo, qué hermoso gesto", "❤️🙌👏😍 Eres grande, Romeo. Hombre bueno, humilde, sencillo y tan humano con un corazón gigante" y "Dios bendiga a las personas que luchan contra el cáncer 🙌🙌", fueron algunos comentarios en redes sociales.

Y es que este no es el primer gesto por el que Romeo Santos ha sido aplaudido durante un concierto. Hace un mes, el rey de la bachata sorprendió al público del Atanasio Girardot, en Medellín, al cantar junto a un uniformado de la Policía Nacional la famosa canción 'Ella y yo'. Wilmer Quinto, nombre del oficial, es recordado por haber sido Yo me llamo Romeo Santos en 2019.