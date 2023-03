Romeo Santos le robó beso a una seguidora en medio de un concierto y el video se hizo viral

En la noche del pasado martes, 21 de marzo de 2022, el cantante Romeo Santos le robó un beso a una creadora de contenido en medio de uno de sus conciertos en Chile.

En video quedó captado el momento en el que se observa al intérprete de 41 años acercarse a la mujer. Acto seguido, pone su cachete para recibir la muestra de afecto, sin embargo, cuando la joven procede a besarlo, este volteó la cara, lo que resultó en un beso en los labios.

Posteriormente, se escuchan los gritos del público, quienes reaccionan sorprendidos y emocionados. Después, el artista comenzó a interpretar el tema ‘Un beso’ y se desplazó hacia la parte trasera de la tarima.

Tras la difusión de este episodio, al cantante le llovieron criticas, pues en la web muchos aseguraron que besó a la joven sin su consentimiento.

No obstante, otros no estuvieron en desacuerdo y se deslumbraron por lo ocurrido.

La creadora de contenido de nacionalidad argentina llamada Sabrina Sosa se pronunció en diálogo con el show de radio ADN.

“Es mi noche, estoy en llamas la verdad. Soy refanática de Romeo Santos voy a venir dos días y que, en la primera noche me pase esto, es increíble. De hecho, tenía una entrada para el costado y me dijeron que me tenían un lugar más adelante justo en el centro. Primero me tocó la mano y luego vino la parte del beso y fue sorpresa para mí”, dijo.

En otras noticias del mundo del entretenimiento:

Jenn Muriel habría revelado que Yeferson Cossio le fue infiel

Jenn Muriel compartió en Twitter un mensaje con el que puso a pensar a más de uno. En redes sociales no paran de comentar que se trataría de una indirecta para Yeferson Cossio, con quien mantuvo una relación por más de 10 años.

"Mi fantasía es presumir a alguien que a mis espaldas hable de mí con todo el amor del mundo y no me falle. Qué rico", escribió Jenn Muriel. Con dichas palabras, al parecer, la joven dejó claro que le fallaron en el pasado.

Sin embargo, también se mostró dispuesta a darle una segunda oportunidad al amor. Aunque Jenn Muriel no dio más detalles, sus seguidores se pronunciaron para apoyarla.

"Creo que todas queremos lo mismo que Jenn 🥺", "Jenn es tan dulce 🙌 Dios la bendiga ❤️", "otra indirecta para Yeferson Cossio. Ese tipo no supo valorarla" y "ojalá encuentre un hombre que la merezca" fueron algunas reacciones.